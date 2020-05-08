7 мая в Киеве побило рекорд осадков за 140 лет наблюдений - Обсерватория Срезневского

8 мая, 2020, 19:13

В четверг, 7 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков: вдвое больше рекорда 20 века

Об этом сообщают работники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году", - говорится в сообщении.

Метеорологи отметили, что май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года.

Отметим, что 2020 год не впервые "удивляет" рекордами. Да, - это первый год за все время наблюдений, когда метеорологическая зима так и не наступила .

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