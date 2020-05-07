Звезда АПЛ ошарашил фанатов трюком с картами

7 мая, 2020, 20:42

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис показал шокирующий фокус с картами

Видео футболист опубликовали 433 в twitter.

33-летний бразильский футболист взял в руки колоду карт и сделал вид, что достает их изо рта.

В текущем сезоне Давид Луис провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу за "Арсенал". В 2012-м году центрбэк выиграл Лигу чемпионов с лондонским "Челси".