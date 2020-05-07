Звезда АПЛ ошарашил фанатов трюком с картами
7 мая, 2020, 20:42
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис показал шокирующий фокус с картами
Видео футболист опубликовали 433 в twitter.
33-летний бразильский футболист взял в руки колоду карт и сделал вид, что достает их изо рта.
В текущем сезоне Давид Луис провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу за "Арсенал". В 2012-м году центрбэк выиграл Лигу чемпионов с лондонским "Челси".
You did @ DavidLuiz_4 pic.twitter.com/qmpuA9nPLZ- 433 (@ 433) May 6, 2020
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