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Espreso.tvСпортЗвезда АПЛ ошарашил фанатов трюком с картами

Звезда АПЛ ошарашил фанатов трюком с картами


фото: Getty Images
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис показал шокирующий фокус с картами

Видео футболист опубликовали 433 в twitter.

33-летний бразильский футболист взял в руки колоду карт и сделал вид, что достает их изо рта.

В текущем сезоне Давид Луис провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу за "Арсенал". В 2012-м году центрбэк выиграл Лигу чемпионов с лондонским "Челси".

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