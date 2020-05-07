Знаменитый футболист киевского "Динамо" признан лучшим игроком в истории Беларуси

7 мая, 2020, 21:49

Знаменитый полузащитник киевского "Динамо" Валентин Белькевич признан лучшим футболистом в истории Беларуси

Об этом сообщает "Прессбол".

В финальном голосовании Белькевич обогнал Сергея Алейникова, а замкнул тройку лучших бывший хавбек "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб.

Валентин Белькевич является самым титулованным игроком Беларуси. Он провел 11 сезонов в киевском "Динамо", где 8 раз становился чемпионом Украины, поднимал 7 раз Кубок Украины и трижды Суперкубок. В общем сыграл за украинский клуб 224 матча и забил 51 мяч.

В августе 2014-го года Белькевич умер в результате обрыва тромба.