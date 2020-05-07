Знаменитый футболист киевского "Динамо" признан лучшим игроком в истории Беларуси
7 мая, 2020, 21:49
Знаменитый полузащитник киевского "Динамо" Валентин Белькевич признан лучшим футболистом в истории Беларуси
Об этом сообщает "Прессбол".
В финальном голосовании Белькевич обогнал Сергея Алейникова, а замкнул тройку лучших бывший хавбек "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб.
Валентин Белькевич является самым титулованным игроком Беларуси. Он провел 11 сезонов в киевском "Динамо", где 8 раз становился чемпионом Украины, поднимал 7 раз Кубок Украины и трижды Суперкубок. В общем сыграл за украинский клуб 224 матча и забил 51 мяч.
В августе 2014-го года Белькевич умер в результате обрыва тромба.
- 7 мая УЕФА запустил голосование, по итогам которого читатели определят лучшую футбольную команду в истории Украины.
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