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Espreso.tvОбществоЗеленскому доложили о житомирской лаборатории, которая перегружена из-за тестов на Covid-19

Зеленскому доложили о житомирской лаборатории, которая перегружена из-за тестов на Covid-19


фото: reuters
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, якобы загруженной на семь-восемь дней вперед из-за большого количества образцов на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

  • Житомирский областной лабораторный центр в связи с перегруженностью три дня не будет принимать биоматериалы для проведения тестирования на коронавирус.

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