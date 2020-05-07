Зеленскому доложили о житомирской лаборатории, которая перегружена из-за тестов на Covid-19
7 мая, 2020, 13:30
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, якобы загруженной на семь-восемь дней вперед из-за большого количества образцов на коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус", - говорится в сообщении.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.
- Житомирский областной лабораторный центр в связи с перегруженностью три дня не будет принимать биоматериалы для проведения тестирования на коронавирус.
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