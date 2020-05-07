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Espreso.tvОбществоЗа минувшие сутки в ВСУ обнаружили еще два случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в ВСУ обнаружили еще два случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены два новых случая COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 7:00 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека, два случая летальных", - говорится в сообщении.

Военнослужащий из Одесской области и работник ВСУ из Винницкой области, у которых COVID-19 был подтвержден в прошедшие сутки, лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья у обоих удовлетворительное, симптомов заболевания нет.

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