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Espreso.tvОбществоВСУ получили 6 модернизированных танков Т-64 и Т-72

ВСУ получили 6 модернизированных танков Т-64 и Т-72

Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины отремонтированные и модернизированные танки Т-64 и Т-72

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Вооруженные силы получили 4 танка Т-64 и 2 танка Т-72.

"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, но мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", - рассказал директор завода.

Отмечается, что в настоящее время конструкторско-технологическое бюро работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов бронетехники, в частности танка Т-80 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.

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