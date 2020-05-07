ВСУ получили 6 модернизированных танков Т-64 и Т-72
7 мая, 2020, 18:07
Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины отремонтированные и модернизированные танки Т-64 и Т-72
Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Вооруженные силы получили 4 танка Т-64 и 2 танка Т-72.
"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, но мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", - рассказал директор завода.
Отмечается, что в настоящее время конструкторско-технологическое бюро работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов бронетехники, в частности танка Т-80 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.
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