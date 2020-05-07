Вандалы облили краской постамент Небесной сотни в Харькове

Об этом сообщили в областной полиции.

Правоохранители заявили, что постамент, который расположен на одноименной площади, облили белой краской неизвестные.

Информация об этом поступила утром.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.