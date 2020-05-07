Вандалы облили краской постамент Небесной сотни в Харькове
7 мая, 2020, 18:47
7 мая в Харькове повредили постамент в честь Героев Небесной сотни
Об этом сообщили в областной полиции.
Правоохранители заявили, что постамент, который расположен на одноименной площади, облили белой краской неизвестные.
Информация об этом поступила утром.
Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
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