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Espreso.tvОбществоВандалы облили краской постамент Небесной сотни в Харькове

Вандалы облили краской постамент Небесной сотни в Харькове


фото: hk.npu.gov.ua
7 мая в Харькове повредили постамент в честь Героев Небесной сотни

Об этом сообщили в областной полиции.

Правоохранители заявили, что постамент, который расположен на одноименной площади, облили белой краской неизвестные.

Информация об этом поступила утром.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

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