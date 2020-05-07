В украинских тюрьмах выросло количество инфицированных коронавирусом
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Следовательно, на опубликованной инфографике отмечается, что на 7 мая 2020 года среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, всего протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 385 человек, из них COVID-19 обнаружен у 15 .
Отмечается, среди выявленных 15 случаев: среди медицинских работников Центра здравоохранения ДКВС Украины - 1 человек, среди заключенных - 2 человека, среди персонала ДКВС Украины - 11 человек и 1 случай среди осужденных.
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