В Украине тестируют лекарства для борьбы с коронавирусом, - заместитель министра здравоохранения
Об этом она сказала на брифинге, передает "РБК-Украина".
"Для того чтобы принять решение о клиниспытаниях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входят соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся с согласованием с пациентом, более того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний", - рассказала она.
В Минздраве отметили, что препарат уже проявил свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.
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