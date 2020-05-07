В Украине тестируют лекарства для борьбы с коронавирусом, - заместитель министра здравоохранения

7 мая, 2020, 11:59

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что клинические испытания украинских лекарств для борьбы с коронавирусом "Биовен" осуществляются с ведома пациента

Об этом она сказала на брифинге, передает "РБК-Украина".

"Для того чтобы принять решение о клиниспытаниях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входят соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся с согласованием с пациентом, более того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний", - рассказала она.

В Минздраве отметили, что препарат уже проявил свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .