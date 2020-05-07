В США застрелили исследователя коронавируса, который был на пороге важных открытий

7 мая, 2020, 10:32

Профессор Питтсбургского университета, который был в шаге "к значительному открытию" об опасном коронавирусе, был застрелен в своей квартире

Его убийца после расправы над ученым совершил самоубийство, сообщает CNN со ссылкой на полицию и университет.

Тело профессора Бинга Лю нашли в его загородном доме с огнестрельными ранами на голове, шее, туловище и конечностях. Об этом журналистам рассказали в департаменте полиции города Росс, штат Пенсильвания.

Следователи считают, что неизвестный второй человек, его нашли мертвым в машине неподалеку, застрелил ученого, а затем совершил самоубийство.

В полиции считают, что мужчины знали друг друга. По словам детектива сержанта Брайана Холхиппа, ничто не указывает на то, что Бинг Лю стал жертвой расправы из-за своего китайского происхождения.

Питтсбургский университет опубликовал заявление, в котором выражает "глубокую печаль из-за трагической смерти Бинга Лю, плодотворного исследователя и уважаемого коллеги".

"Университет выражает свое глубокое соболезнование семье Лю, его друзьям и коллегам в эти тяжелые времена", - говорится в заявлении.

Коллеги ученого с кафедры вычислительной и системной биологии рассказали, что Бинг Лю был на грани очень важного открытия, которое бы объяснило клеточные механизмы в основе коронавируса SARS-CoV-2, а также связанные с ними осложнения. Работники медицинской школы Питтсбургского университета описали своего погибшего коллегу как замечательного исследователя и куратора. Они пообещали завершить его исследования.