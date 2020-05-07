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Espreso.tvОбществоВ США количество безработных за неделю выросло более чем на 3 млн

В США количество безработных за неделю выросло более чем на 3 млн


фото: reuters
За последнюю неделю заявки на пособие по безработице подали почти 3,2 миллиона жителей Соединенных Штатов Америки из-за закрытия предприятий в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает BBC News .

Сообщается, что с середины марта, когда коронавирус вызвал закрытие предприятий во всех штатах, американцы подали около 33 млн заявок на пособие по безработице.

Отмечается, что за предыдущую неделю число новых заявок на пособие по безработице составляло почти более 3,8 млн. В последние недели показатель безработицы начал уменьшаться.

Кроме того, в пятницу Министерство труда США обнародует отчет по безработице за апрель этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали более 26 млн американцев.

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