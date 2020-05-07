В США количество безработных за неделю выросло более чем на 3 млн

7 мая, 2020, 18:18

За последнюю неделю заявки на пособие по безработице подали почти 3,2 миллиона жителей Соединенных Штатов Америки из-за закрытия предприятий в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает BBC News .

Сообщается, что с середины марта, когда коронавирус вызвал закрытие предприятий во всех штатах, американцы подали около 33 млн заявок на пособие по безработице.

Отмечается, что за предыдущую неделю число новых заявок на пособие по безработице составляло почти более 3,8 млн. В последние недели показатель безработицы начал уменьшаться.

Кроме того, в пятницу Министерство труда США обнародует отчет по безработице за апрель этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали более 26 млн американцев.