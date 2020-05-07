В СБУ объяснили, почему пришли с обысками к экс-главе Налоговой Верланову

7 мая, 2020, 16:57

Служба безопасности Украины осуществляет более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Налоговой

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в СБУ.

"Уголовное производство расследуют по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", - сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.

Впоследствии Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.