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Espreso.tvОбществоВ СБУ объяснили, почему пришли с обысками к экс-главе Налоговой Верланову

В СБУ объяснили, почему пришли с обысками к экс-главе Налоговой Верланову


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины осуществляет более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Налоговой

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в СБУ.

"Уголовное производство расследуют по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма", - сказали в ведомстве.

  • Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.

  • Впоследствии Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.

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