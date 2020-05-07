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Espreso.tvСпортВ России коронавирусом заболел владелец "Лукойла" и футбольного клуба "Спартак"

В России коронавирусом заболел владелец "Лукойла" и футбольного клуба "Спартак"


фото: Getty Images
Вице-президент российской нефтедобывающей компании "Лукойл" и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заболел COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".

В московском клубе сообщили, что Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

"Клуб желает Леониду Арнольдович скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении "Спартаку".

64-летний Федун является совладельцем второй по масштабам добычи российской нефтяной компании "Лукойл". Его состояние превышает $6 млрд.

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