В России коронавирусом заболел владелец "Лукойла" и футбольного клуба "Спартак"
7 мая, 2020, 12:37
Вице-президент российской нефтедобывающей компании "Лукойл" и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заболел COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".
В московском клубе сообщили, что Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
"Клуб желает Леониду Арнольдович скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении "Спартаку".
64-летний Федун является совладельцем второй по масштабам добычи российской нефтяной компании "Лукойл". Его состояние превышает $6 млрд.
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