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Espreso.tvОбществоВ поездах УЗ и на дорогах: Зеленский просит мобильных операторов ускориться с покрытием Украины интернетом

В поездах УЗ и на дорогах: Зеленский просит мобильных операторов ускориться с покрытием Украины интернетом


фото: segodnya.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к крупнейшим операторам мобильной связи в Украине относительно покрытия сел, поселков и дорог Украины высокоскоростным мобильным интернетом

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, президент призвал ускорить установление вышек 3G и 4G в "маленьких городках, пассажирских поездах Укрзализныци и на дорогах", которые строят в пределах правительственной программы "Большая стройка".

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по пол часа не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее ", - заявил Зеленский.

По его мнению, покрытие мобильным интернетом позволит улучшить уровень жизни людей, особенно в условиях пандемии коронавируса

"Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы - они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной ", - добавил Зеленский

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