В Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса: умерла 60-летняя женщина

Об этом сообщает "Думская" .

"7 мая умерла 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу в тяжелом состоянии неделю назад", - говорится в сообщении.

Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района.