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Espreso.tvОбществоВ Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса: умерла 60-летняя женщина

В Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса: умерла 60-летняя женщина


фото: reuters
В Одесской области зафиксировали пятую смерть среди пациентов с коронавирусом, умерла 60-летняя жительница Подольского района

Об этом сообщает "Думская" .

"7 мая умерла 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу в тяжелом состоянии неделю назад", - говорится в сообщении.

Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района.

"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь проходила очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - отметил глава больницы Александр Жуковский.

Еще две смерти от коронавируса были зафиксированы в Одессе.

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