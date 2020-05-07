 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина 9 мая

В Киеве правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина 9 мая

В Киеве 9 мая запланировано проведение акции в парке Вечной славы, принимая во внимание карантин, в столице будет работать ситуационный центр МВД. Правоохранители будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это необходимо для обеспечения безопасности ", - заявил руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты. Нарушителям грозит штраф до 5100 грн или административный арест сроком до 15 суток. Также будут привлекать к ответственности нарушителей карантина.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций", - добавил Корищенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать