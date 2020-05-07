В Киеве правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина 9 мая

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это необходимо для обеспечения безопасности ", - заявил руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.

Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты. Нарушителям грозит штраф до 5100 грн или административный арест сроком до 15 суток. Также будут привлекать к ответственности нарушителей карантина.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций", - добавил Корищенко.

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