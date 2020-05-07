В Карпатах выпало 15 см снега, температура опустилась до - 3 °C, царит метель
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 8:00 07.05.2020 г. на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, ветер северо-западный 14-15 м / с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении .
За последние дни в Украине резко испортилась погода. В частности, сегодня объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в западных областях. Синоптик Укргидрометцентра прогнозируют сегодня похолодание и дожди во всех областях.
"7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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