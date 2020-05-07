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Espreso.tvОбществоВ Днепре за минувшие сутки 35 человек заразились от одной женщины, - горсовет

В Днепре за минувшие сутки 35 человек заразились от одной женщины, - горсовет

Коронавирус в Днепре обнаружили у 35 человек, которых, по данным медиков, заразила одна женщина

Об этом " УНИАН " сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

"Все эти люди заболели от 63-летней женщины. С третьего мая она находится в 21-й больнице. Сейчас ее состояние тяжелое. Все 35 человек также находятся под наблюдением", - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что все 35 человек, у которых COVID-19 было обнаружено за минувшие сутки в Днепре, контактировали с указанной пациенткой. Кроме того, по данным департамента, больная также является контактной относительно своего 37-летнего сына, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты сейчас также выясняются.

Всего, по состоянию на 6 мая, в Днепровской инфекционной больнице №21 находятся 79 пациентов, 69 из которых - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое больных - в тяжелом состоянии. Из них на аппарате ИВЛ - 1 человек.

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