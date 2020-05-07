Украинка из Уханя рассказала, как добралась на родину, несмотря на закрытые границы и отсутствие помощи Зеленского
Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
В сети девушка рассказала, что после трехмесячного карантинного режима в Ухане прилетела самолетом из Китая в
Беларусь, а оттуда приехала на машине в Украину.
Зинченко отметила, что Беларусь никакого отношения к ее возвращению не имеет.
"Беларусь никакого отношения к ее возвращению не имеет, просто эта страна не закрывала границы, в отличие от других и продолжает принимать рейсы из Китая", - написала девушка.
На вопрос, как удалось вылететь с собакой, Зинченко ответила, что воспользовалась паспортом, который в феврале подавала на эвакуацию.
- Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из китайской провинции Хубэй (в нее входит Ухань), где началась вспышка пандемии COVID-19. В посольстве Украины в Китае тогда заявили, что Анастасия Зинченко не смогла эвакуироваться из провинции Хубэй вместе со своей собакой из-за того, что власти КНР не предоставили такого разрешения. Сама же Зинченко обвинили в ситуации посольство. Она утверждает, что собрала необходимые документы, но украинские дипломаты никуда их не передавали, но заявили ей, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.
- 21 февраля Зеленский позвонил Зинченко и пообещал, что не оставит ее там. Однако после обещания никаких шагов не было .
- 2 мая Анастасия Зинченко сообщила, что вернулась домой в Херсон, однако не уточняла, как именно.
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