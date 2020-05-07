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Espreso.tvСпортУЕФА запустил голосование за лучшую футбольную команду в истории Украины

УЕФА запустил голосование за лучшую футбольную команду в истории Украины


фото: Getty Images
УЕФА запустил голосование, по итогам которого читатели определят лучшую футбольную команду в истории Украины

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

Для подписчиков аккаунта УЕФА доступны пять вариантов для голосования:

1. "Динамо" - 1999 (полуфинал Лиги чемпионов).

2. Сборная Украины - 1999 (второе место в отборочной группе в Францией и Россией, поражение в плей-офф Евро-2000 от Словении).

3. Сборная Украины - 2006 (1/4 финала чемпионата мира).

4. "Шахтер" - 2009 (победа в Кубке УЕФА).

5. "Днепр" - 2015 (финал Лиги Европы).

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