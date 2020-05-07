УЕФА запустил голосование за лучшую футбольную команду в истории Украины
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
Для подписчиков аккаунта УЕФА доступны пять вариантов для голосования:
1. "Динамо" - 1999 (полуфинал Лиги чемпионов).
2. Сборная Украины - 1999 (второе место в отборочной группе в Францией и Россией, поражение в плей-офф Евро-2000 от Словении).
3. Сборная Украины - 2006 (1/4 финала чемпионата мира).
4. "Шахтер" - 2009 (победа в Кубке УЕФА).
5. "Днепр" - 2015 (финал Лиги Европы).
Лучшая футбольная команда в истории независимой Украины?- UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 7, 2020
1. "Динамо" -1999
2. Сборная Украины-1999
3. Сборная Украины-2006
4. "Шахтер" -2009
5. "Днепр" -2015 @uafukraine | @DynamoKyiv | @FCShakhtar pic.twitter.com/qkxjoAE9Ta
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