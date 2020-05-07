У работника Днепропетровской ОГА обнаружили COVID-19, тестируют более 50 контактных лиц

7 мая, 2020, 16:58

У одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации лабораторно подтвердили коронавирус, результатов ПЦР-теста на самоизоляции ожидают контактные лица

Об этом сообщил руководитель ОГА Александр Бондаренко, передает пресс-служба администрации.

Бондаренко отметил, что человек имел десятки контактных лиц, которые сейчас на самоизоляции в ожидании результатов теста.

"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным", - отметил Бондаренко.

Он также отметил, что максимальное количество сотрудников ОГА перевели в отдаленный режим работы.

Напомним, в Днепре начнется сбор плазмы крови людей, которые вылечились от коронавируса , для производства инновационных лекарств в борьбе против СOVID-19.

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