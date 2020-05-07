У помощника Папы Франциска обнаружили коронавирус
7 мая, 2020, 08:13
В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.
Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.
Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом, который обнаружили в Ватикане.
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