У помощника Папы Франциска обнаружили коронавирус

7 мая, 2020, 08:13

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом, который обнаружили в Ватикане.