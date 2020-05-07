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Espreso.tvМирУ помощника Папы Франциска обнаружили коронавирус

У помощника Папы Франциска обнаружили коронавирус

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

Этот человек с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом, который обнаружили в Ватикане.

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