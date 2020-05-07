Типографии, киоски с прессой, киносъемки на улице: правительство ослабило карантин для предприятий в сфере СМИ

7 мая, 2020, 20:36

Кабинет министров ослабил карантин и позволил деятельность предприятий в сфере СМИ и деятельность журналистов на улицах, в учреждениях, организациях, органах государственной власти с 11 мая

Об этом говорится в постановлении № 343 от 4 мая о продлении карантина до 22 мая, обнародованном на Правительственном портале .

Следовательно, с 11 мая разрешается деятельность предприятий, работающих в области массовой информации, в частности точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих их полноценное функционирование, в частности производство контента.

Также разрешена работа субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу средств массовой информации и доставку контента телезрителю (провайдеров программной услуги, операторов телекоммуникаций, обеспечивающих распространения сигнала телевидения и радиовещания), других производителей аудиовизуального контента.

Также с 11 мая будет разрешено осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и др.

При этом предусмотрено условие об ограничении количества лиц, задействованных для производства телевизионного продукта в одном месте, не более 50 человек, ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и обеспечение всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

С 11 мая также разрешена работа субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки на открытом воздухе, в транспортных средствах, жилых зданиях, сооружениях, помещениях (в том числе помещениях, предназначенных для съемки аудиовизуальных произведений (студии, павильоны), при условии ограничения количества лиц, осуществляющих кино- и видеосъемку в одном месте, не более 50 человек.

Также есть ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и обеспечение всего персонала, привлеченного к производству аудиовизуального произведения, средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдение

других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.

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