Turkish Airlines эвакуировали украинцев из Аргентины после шести отказов других перевозчиков

7 мая, 2020, 18:59

Девять украинцев, застрявших в Южной Америке из-за карантина, эвакуировала Турция спецрейсом из Буэнос-Айреса в Стамбул

Об этом сообщает Anadolu .

Девять граждан Украины, которых ранее отказались вывезти из Аргентины и Бразилии авиакомпании шести стран мира, доставлены спецрейсом национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY) из Буэнос-Айреса в Стамбул.

Посол Украины в Анкаре Андрей Сибига отметил, что украинская сторона ранее провела переговоры с представителями шести стран, которые в условиях пандемии коронавируса организовали спецрейсы для доставки своих граждан из Южной Америки. Однако во всех случаях Киев получил отказ.

Украинский дипломат поблагодарил Анкару за помощь в доставке украинских граждан спецрейсом Turkish Airlines. "Мы глубоко благодарны МИД Турции за содействие в организации доставки наших граждан", - сказал глава украинской дипмиссии.

Доставленные в Стамбул граждане Украины будут следовать карантинным требованиям турецких властей, и вскоре будут доставлены на родину через Минск, сообщил он.

Сибига подчеркнул, что благодаря поддержке Турции, Украины до сегодняшнего дня смогла вернуть своих граждан из многих стран мира. "Активные усилия нашего посольства позволили вернуть более 3 тыс. украинских граждан на Родину. Я имею в виду как украинских граждан в Турции, так и в других странах", - пояснил он.

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