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Espreso.tvСпортТренер Кличко посоветовал Лопесу, как победить Ломаченко

Тренер Кличко посоветовал Лопесу, как победить Ломаченко


фото: Getty Images
Бывший тренер Владимир Кличко Джонатон Бэнкс посоветовал американцу Теофимо Лопесу, как боксировать против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает The Ring.

По словам американского тренера, для успеха в поединке против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василия Ломаченко, обладателю титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесу необходимо опережать соперника и бить первым.

"Лопесу не просто нужно быть первым, но и бить Ломаченко, когда тот будет пытаться двигаться. Это уменьшит скорость перемещений Ломаченко. Большинство ребят бьют неправильно, когда Ломаченко бьет или перемещается. Они ждут, пока он сделает свое дело, а затем пытаются поймать его, но он уже ушел", - пояснил Бэнкс.

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