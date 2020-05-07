Тренер Кличко посоветовал Лопесу, как победить Ломаченко

7 мая, 2020, 13:19

Бывший тренер Владимир Кличко Джонатон Бэнкс посоветовал американцу Теофимо Лопесу, как боксировать против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает The Ring.

По словам американского тренера, для успеха в поединке против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василия Ломаченко, обладателю титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесу необходимо опережать соперника и бить первым.

"Лопесу не просто нужно быть первым, но и бить Ломаченко, когда тот будет пытаться двигаться. Это уменьшит скорость перемещений Ломаченко. Большинство ребят бьют неправильно, когда Ломаченко бьет или перемещается. Они ждут, пока он сделает свое дело, а затем пытаются поймать его, но он уже ушел", - пояснил Бэнкс.

Напомним, 5 мая промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что убедил американца Теофимо Лопеса драться с украинцем даже при пустых трибунах

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