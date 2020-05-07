Смертность от коронавируса в Британии среди темнокожих граждан выше более чем в 4 раза, - Нацслужба статистики

7 мая, 2020, 17:54

Вероятность умереть от коронавируса в Великобритании среди темнокожих граждан в 4 раза выше, чем у белых

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS).

Сообщается, что у темнокожих мужчин в 4,2 раза выше риск умереть от COVID-19, у темнокожих женщин - в 4,3 раза выше, чем у белых мужчин и женщин.

"Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения имеют статистически повышенный риск смерти из-за COVID-19", - говорится в документе ONS.

При этом, согласно статистике, для относительно здоровых и молодых темнокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий коронавируса выше в 1,9 раза, чем у белого населения.

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"Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами частично является результатом социально-экономического неблагополучия, однако остаточную разницу пока объяснить нельзя", - говорится в докладе.

Отметим, доклад был составлен на основе данных о смерти в Англии и Уэльсе в период со 2 марта по 10 апреля 2020 года.