Штаб ООС обнародовал доказательства убийства снайпером РФ украинского военного на Донбассе

7 мая, 2020, 21:01

Штаб ООС обнародовал видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских военных

Видео обнародовал штаб ООС в Facebook .

"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, отснятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа снайперов, которая на видео, 27 февраля 2020 убила украинского военного - младшего сержанта Владимира Федченко.

Отмечается, что в дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, участвующих в убийстве украинских военных.

Видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

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