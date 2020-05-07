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Espreso.tvОперація об'єднаних силШтаб ООС обнародовал доказательства убийства снайпером РФ украинского военного на Донбассе

Штаб ООС обнародовал доказательства убийства снайпером РФ украинского военного на Донбассе

Штаб ООС обнародовал видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских военных

Видео обнародовал штаб ООС в Facebook .

"Установлены очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, отснятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа снайперов, которая на видео, 27 февраля 2020 убила украинского военного - младшего сержанта Владимира Федченко.

Отмечается, что в дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, участвующих в убийстве украинских военных.

Видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

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