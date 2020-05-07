СБУ остановила деятельность охранной фирмы, которая передавала информацию в "ДНР"

7 мая, 2020, 13:07

Трое бывших правоохранителей из Донецка организовали частную охранную фирму в Украине и передавали данные боевикам в "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что прекратили работу сети охранных фирм, которые передавали "ДНР" информацию о стратегических объектах.

Как установили киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины, бизнес организовали трое бывших правоохранителей из Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, но главный офис продолжал работать в захваченном сепаратистами городе.

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Злоумышленники оказывали охранные и противопожарные услуги "государственным предприятиям и учреждениям ДНР" и платили налоги в бюджет оккупированной Россией территории.

"На контролируемой украинскими властями территории дельцы устанавливали системы безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые принадлежат к объектам критической инфраструктуры государства. Полученную информацию злоумышленники передавали в головной офис в Донецке", - рассказали в СБУ. Следователи и киберспециалисты СБ Украины задокументировали, что через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, со стратегических предприятий передавали в головной офис в Донецке. Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов так называемыми органами государственной безопасности самопровозглашенной "ДНР". "Деятельность фирмы на территории 4 областей заблокирована", - отрапортовали в СБУ.

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