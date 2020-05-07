Россия попытается подорвать доверие к вакцине против коронавируса после ее появления, - Госдеп

7 мая, 2020, 12:18

Россия может провести кампанию по дезинформации, чтобы попытаться подорвать доверие людей к разрабатываемой вакцине против коронавируса

Об этом заявила специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Гэбриэл, сообщает Голос Америки.

"Мы ожидаем с большой вероятностью, что российская система дезинформации будет действовать для подрыва доверия к вакцине от COVID-19, когда она будет разработана. Мы видели подобное раньше, и похоже, что они снова на это пойдут, как распространяя ложную информацию, выдуманную ими же, так и усиливая голоса с мест, которые продвигают "теории заговоров". Мы это видим снова и снова ", - сказала она.

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По словам представительницы Госдепа, Россия и раньше распространяла фейки в вопросах здравоохранения.

"Это хорошо известная тактика, и совсем недавно мы видели, как российская система дезинформации продвигала безосновательные теории заговоров по поводу влияния формата связи 5G, как это недавно было раскрыто газетой The New York Times. Центр Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией сейчас также наблюдает за попытками на российских страницах в соцсетях распространять дезинформацию о Билле Гейтсе", - добавила Гэбриэл.

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Она напомнила, что уже длительное время Россией проводится кампания, в ходе которой Москва постоянно выдвигает необоснованные обвинения против усилий в области биологических исследований, финансируемых США.

"Программы по сотрудничеству, к которым привлечено более двух десятков стран во всем мире, направлены на усиление биологической безопасности и повышение уровня наблюдений за распространением заболеваний. Таким образом, мы видим, что в нынешней ситуации Россия просто атакует те структуры, которые помогают справиться с вызовом", - сказала она.