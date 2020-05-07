"В Борисполе садится два борта с кокаином": Жадан и Собаки презентовали клип с сатирой на украинскую политику
Клип выложили на Youtube странице группы.
"Дорогие братья и сестры. Предлагаем вашему вниманию наш новый трек. Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки. Героической борьбе украинской власти с украинским народом посвящается", - написали музыканты.
Сюжет клипа рассказывает о прибытии в Украину гуманитарного груза - двух самолетов с элитным колумбийским кокаином.
"Наконец МВФ перетерли с Кабмином - в Борисполе садится два борта с кокаином", - поет Жадан.
По сюжету, "гуманитарку" распределяют между министерствами, прокуратурой, другими ведомствами, а также между народными депутатами.
"И Добкину Димону передайте за колонну", - говорится в тексте песни.
Единственные, кому в итоге не досталось "гуманитарки", - оппозиция и трудовой народ.
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