"В Борисполе садится два борта с кокаином": Жадан и Собаки презентовали клип с сатирой на украинскую политику

7 мая, 2020, 19:27

Музыкальная группа "Жадан и Собаки", фронтменом которого является писатель Сергей Жадан, презентовала клип на песню "Кокаин" - сатиру на украинское политическое настоящее

Клип выложили на Youtube странице группы.

"Дорогие братья и сестры. Предлагаем вашему вниманию наш новый трек. Пусть в эти беспокойные дни тишины и самоизоляции добрые духи рок-н-ролла дадут вам силы и уверенности в завтрашнем дне. Помните, что все проблемы проходят, а с нами остаются наши вера, надежда, любовь и вредные привычки. Героической борьбе украинской власти с украинским народом посвящается", - написали музыканты.

Сюжет клипа рассказывает о прибытии в Украину гуманитарного груза - двух самолетов с элитным колумбийским кокаином.

"Наконец МВФ перетерли с Кабмином - в Борисполе садится два борта с кокаином", - поет Жадан.

По сюжету, "гуманитарку" распределяют между министерствами, прокуратурой, другими ведомствами, а также между народными депутатами.

"И Добкину Димону передайте за колонну", - говорится в тексте песни.

Единственные, кому в итоге не досталось "гуманитарки", - оппозиция и трудовой народ.

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