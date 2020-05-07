"Слуга народа" разработала законопроект, который позволит депутатам инициировать отставки министров, - нардеп Кравчук
Об этом она сообщила в Facebook.
Кравчук предлагает реализовать процедуру интерполяции - права парламента ставить вопрос об ответственности министров.
"Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт" интерпелляции и вопросы по текущим делам "", - пояснила депутат.
Согласно замыслу авторов инициативы, процедуру интерпелляции сможет инициировать комитет или 45 депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, после его заключения отставка выносится на пленарное заседание.
"Если решение о неудовлетворительной работе члена правительства набирает 226 голосов, премьер-министр обязан уволить его в течение 15 дней. Если он не сделает этого, парламент сам примет решение об отставке министра. При этом рекомендации об отставке министров обороны и иностранных дел Верховная Рада будет давать президенту", - написала она.
По словам Кравчук, депутаты не могут увольнять министров без участия премьера, поскольку это нарушит баланс в парламентско-президентской системе Украины.
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