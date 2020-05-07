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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" разработала законопроект, который позволит депутатам инициировать отставки министров, - нардеп Кравчук

"Слуга народа" разработала законопроект, который позволит депутатам инициировать отставки министров, - нардеп Кравчук


фото: censor.net
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подала законопроект о парламентском контроле за деятельностью министров, который упростит процедуру их увольнения

Об этом она сообщила в Facebook.

Кравчук предлагает реализовать процедуру интерполяции - права парламента ставить вопрос об ответственности министров.

"Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт" интерпелляции и вопросы по текущим делам "", - пояснила депутат.

Согласно замыслу авторов инициативы, процедуру интерпелляции сможет инициировать комитет или 45 депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, после его заключения отставка выносится на пленарное заседание.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена правительства набирает 226 голосов, премьер-министр обязан уволить его в течение 15 дней. Если он не сделает этого, парламент сам примет решение об отставке министра. При этом рекомендации об отставке министров обороны и иностранных дел Верховная Рада будет давать президенту", - написала она.

По словам Кравчук, депутаты не могут увольнять министров без участия премьера, поскольку это нарушит баланс в парламентско-президентской системе Украины.

 

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