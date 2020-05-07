"Слуга народа" поступила с врачами подло, - Княжицкий о законопроекте по страхованию медиков

7 мая, 2020, 17:11

Документ предусматривал защиту для этих, зараженных, к сожалению, врачей. И здесь правящая партия "Слуга народа" поступила абсолютно подло

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий в Верховной Раде, пишет Еспресо.TV.

"Они сказали, что они будут поддерживать этих защищенных врачей, пострадавших от коронавируса, только тогда, когда они получат инвалидность. Знаете, с инвалидностью у нас и так все имеют поддержку, а когда человек может потерять жизнь, рискует собой, приходит на рабочее место незащищенный, потому что государство его не защитило, то цинично переписывать наш законопроект, "Европейской солидарности", и уменьшать льготы для врачей, когда зарплаты врачам не выплачиваются, думаю, не очень красиво и не очень хорошо. Ну это правда, но деньги есть в стране. Денег, конечно, нет, но посчитайте: 1/5 от всех зараженных - это, может, там 3000 врачей. Заплатить трем тысячам врачей страна может, а то, извините, они на атомных электростанциях майнить криптовалюту могут, а заплатить трем тысячам врачам не могут. Очевидно, это абсолютно спекулятивное такое основание. Вы же видели чат Арахамии, который сказал, что "для нас главное - пиариться и не дать пиариться оппозиции". Они не думают на самом деле о врачах, не думают о украинцах, они думают о том, каким бы образом сделать так, чтобы оппозиция не получила каких дивидендов, какой-то качественный проект оппозиционный был принят, даже если этот проект оппозиции помогает украинским врачам ", - заявил он.

Успеют ли "слуги" получить свои политические дивиденды от законопроекта.

"Мы же видим, что их политические дивиденды заключаются в том, что несмотря на все их турборежимы, их рейтинг упал на 10%, начиная с января. Сейчас 32%, а в январе было 42%. Если такими темпами будет нарастать падение, то, очевидно, какие-то пиар-кампании, видосикы, пиар-акции не позволят им запудрить мозги людям. И именно поэтому то они предлагают провести выборы по партийной системе, чтобы две трети по всей Украине партия была зарегистрирована, пятипроцентный барьер, затем выходит Президент и говорит, что это какие-то хитро сделанные партии это предлагают. А это предложила партия "Слуга народа". А сегодня один из коллег, их представителей, уже требует, чтобы регламентный комитет разбирался с тем, кто ввел это слово "хитро сделанные". Они между собой эти "зеленые", как пауки в банке, грызутся . К сожалению, наши врачи в это время и наше общество страдают и от коронавируса, и от неэффективной работы ", - сказал Княжицкий.

По законопроекту оппозиции, стоял ли он раньше на повестке дня.

"Смотрите, очевидно, он на повестке дня не стоял. Мы же видели все чат, который "Слуги народа", и слова Арахамии в этом чате, что "для нас главное не допустить, чтобы какая-то оппозиционная фракция кому-то помогла, и люди ее благодарили". Да, потому что бы они сейчас ни говорили, если бы они хотели, они бы не прикрывались пустыми словами, а поддержали бы украинских врачей. Когда они переписали наш законопроект, только добавили, что помощь получат только те врачи, которые в результате коронавируса получат инвалидность, то тем самым они плюнули в лицо всем тем врачам, которые ежедневно выходят и не получают ни 300-процентной доплаты, которую им обещали, ни помощи, ни обычной элементарной зарплаты, которую они должны получить в связи с тем, что реформа, которая была идейно задумчивая, правильно реализовывалась "слугами народа", абсолютно бездарно, и сейчас они и от этого хотят отойти. Одним словом, это просто способ прикрыть словам собственное неумение эффективно работать ", - сообщил Княжицкий.

Что получат семьи погибших врачей.

"Дело в том, что для того, чтобы доказать, что человек умер именно вследствие коронавируса, а не вследствие сопутствующей болезни, для того, чтобы доказать, что человек заболел и получил инвалидность вследствие коронавируса, человеку предстоит пройти такое количество бюрократических процедур, это будет ей дороже, чем получить те средства, которые им предлагает "Слуга народа", и в этом их законопроект отличается от нашего. Фактически это способ не помочь украинским врачам, так как мы это предлагали, и спрятать это за бюрократическими процедурами и красивыми словами, а никто не сможет подтвердить того, чтобы получить эти средства от государства. Видите ли, говорить можно все, что угодно. Вот я каждую неделю, развозя помощь от Фонда Порошенко и "Европейской солидарности", посещаю больницы Львовской и Ивано-Франковской, многих других регионов. И что бы ни говорили власти, а врачи от этого сытнее не становятся и защищенными не становятся. Почему врачи болеют? Они болеют, потому что надо их протестировать. Тесты у них взяли, тесты готовятся две-три недели, за это время они заражают других людей. Защиты они не имеют. Если Украинское государство на 170 млн костюмов закупило, вернее, 170 тысяч, а Фонд Порошенко 130 тысяч, и только для врачей, и это сопоставимо, и этого раньше вообще не делалось, то можно сказать, что Украинское государство фактически этот экзамен поддержки украинской медицины проиграло", - сказал Княжицкий.