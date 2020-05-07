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Espreso.tvОбщество"Репортеры без границ" осудили нападение полицейских на журналиста hromadske Кутепова

"Репортеры без границ" осудили нападение полицейских на журналиста hromadske Кутепова

Международная организация "Репортеры без границ" осудила нападение полиции на журналиста hromadske Богдана Кутепова и призвала власти расследовать инцидент и наказать виновных

Об этом сообщила руководитель бюро Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанна Кавелье.

"Недопустимо, чтобы полиция присоединялась к волне насилия, которую испытывают украинские журналисты с начала кризиса в области здравоохранения", - говорит Карелье.

Она добавила, что власть должна обеспечить соблюдение в стране законов относительно препятствования журналистам и насилия в отношении них.

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