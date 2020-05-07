"Репортеры без границ" осудили нападение полицейских на журналиста hromadske Кутепова

7 мая, 2020, 19:38

Международная организация "Репортеры без границ" осудила нападение полиции на журналиста hromadske Богдана Кутепова и призвала власти расследовать инцидент и наказать виновных

Об этом сообщила руководитель бюро Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанна Кавелье.

"Недопустимо, чтобы полиция присоединялась к волне насилия, которую испытывают украинские журналисты с начала кризиса в области здравоохранения", - говорит Карелье.

Она добавила, что власть должна обеспечить соблюдение в стране законов относительно препятствования журналистам и насилия в отношении них.