"Репортеры без границ" осудили нападение полицейских на журналиста hromadske Кутепова
7 мая, 2020, 19:38
Международная организация "Репортеры без границ" осудила нападение полиции на журналиста hromadske Богдана Кутепова и призвала власти расследовать инцидент и наказать виновных
Об этом сообщила руководитель бюро Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанна Кавелье.
"Недопустимо, чтобы полиция присоединялась к волне насилия, которую испытывают украинские журналисты с начала кризиса в области здравоохранения", - говорит Карелье.
Она добавила, что власть должна обеспечить соблюдение в стране законов относительно препятствования журналистам и насилия в отношении них.
- Напомним, полиция напала на журналиста Hromadske Богдана Кутепова, который вел трансляцию из-под Кабинета министров.
- Начато служебное расследование относительно патрульного, который напал на Кутепова.
- Журналист Hromadske Богдан Кутепов сообщил, что подаст в Государственное бюро расследований заявление из-за нападения со стороны полицейских, которое произошло возле Кабинета министров.
- В посольстве США рады, что Нацполиция открыла внутреннее расследование из-за инцидента с Кутеповым в Мариинском парке, когда тот снимал митинг под Кабмином.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь