"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели
7 мая, 2020, 16:14
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности конфликт местного самоуправления и центральной власти, выход Украины из карантина и планы работы украинского парламента.
К разговору присоединятся:
- Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
- Юрий Камельчук, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
- Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Александр Ганущин, глава Львовского областного совета
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная
- Ярослав Рущишин, народный депутат, фракция "Голос"
Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.
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