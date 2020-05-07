"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

7 мая, 2020, 16:14

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности конфликт местного самоуправления и центральной власти, выход Украины из карантина и планы работы украинского парламента.

К разговору присоединятся:

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс

Юрий Камельчук, народный депутат, фракция, "Слуга народа"

Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Александр Ганущин, глава Львовского областного совета

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная

Ярослав Рущишин, народный депутат, фракция "Голос"

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.