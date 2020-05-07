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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: главные политические события недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события недели, в частности конфликт местного самоуправления и центральной власти, выход Украины из карантина и планы работы украинского парламента.

К разговору присоединятся:

  • Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
  • Юрий Камельчук, народный депутат, фракция, "Слуга народа"
  • Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Александр Ганущин, глава Львовского областного совета
  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная
  • Ярослав Рущишин, народный депутат, фракция "Голос"

Зрители телеканала Эспрессо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.

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