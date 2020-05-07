"Общество коллективного геморроя": Рахманин раскритиковал введение в ТКГ нардепов и чиновников

7 мая, 2020, 15:34

Об этом говорится в его заявлении с трибуны парламента, которое распространили в Facebook "Голоса".

"Дело даже не в том, что теперь за бюджетные средства у нас будет солидная делегация, состоящая из чиновников и глав парламентских комитетов у структур, которая не является официальной и решение которой не являются официальными и не имеют никаких юридических последствий. Дело в том, что, согласно заявлению руководителя Офиса президента господина Ермака, он ждет такого же зеркального шага от российской стороны", - сказал Рахманин.

Он предусматривает, что Россия может включить в состав группы таких одиозных личностей, как Леонид Слуцкий, Леонид Калашников, Ярослав Нилов или Дмитрий Булгаков.

"Мы получим Леонида Слуцкого, который употребляет слово нацизм всегда, когда вспоминает Украину, и угрожал Украине войной, если будет обсуждаться вопрос баз на территории Украины. Мы получим Леонида Калашникова, который говорил, что Украина уничтожит все население Донбасса и призывавшего закрыть для Украины Керченский пролив. Мы получим Ярослава Нилова, одного из руководителей партии ЛДПР, которая устами своего лидера, "требовала превентивно уничтожить Украину". Мы получим заместителя министра обороны Булгакова, который отжимал наши корабли в Крыму. Я предлагаю, чтобы не было никаких иллюзий, отдать должное мудрости президента и переименовать ТКГ в Общество коллективного геморроя ", - заявил Рахманин.