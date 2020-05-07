"Лили грязь на страну": из Беларуси выдворили журналиста российского канала из-за сюжетов о коронавирусе
Об этом сообщает TUT.by.
Причину аннуляции аккредитации не сообщают.
Российские СМИ пожаловались, что аккредитации лишили всю съемочную группу, а Кручинина выслали из страны.
Ранее белорусский МИД назвали материалы Кручинина недопустимыми.
"Абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. В таком ключе, как вчера сделал российский телеканал, говорить о стране нельзя", - заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
6 мая на Первом канале вышел репортаж Кручинина, где показали свежие могилы на кладбище под Минском, где зафиксировали вспышку коронавируса.
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В сюжете сказали, что белорусское МЗ скрывает реальное количество больных. Российские журналисты критиковали белорусские власти за отказ от введения карантина.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Беларуси один из самых высоких темпов роста случаев заражения коронавируса в Европе.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, президент Беларуси Александр Лукашенко называет пандемию "психозом" и заявляет, что от коронавируса в стране не умер ни один человек, а только от хронических болезней.
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