"Лили грязь на страну": из Беларуси выдворили журналиста российского канала из-за сюжетов о коронавирусе

7 мая, 2020, 11:15

Министерство иностранных дел Беларуси аннулировало аккредитацию журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина, который готовил сюжеты о вспышке коронавируса в Беларуси

Об этом сообщает TUT.by.

Причину аннуляции аккредитации не сообщают.

Российские СМИ пожаловались, что аккредитации лишили всю съемочную группу, а Кручинина выслали из страны.

Ранее белорусский МИД назвали материалы Кручинина недопустимыми.

"Абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. В таком ключе, как вчера сделал российский телеканал, говорить о стране нельзя", - заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

6 мая на Первом канале вышел репортаж Кручинина, где показали свежие могилы на кладбище под Минском, где зафиксировали вспышку коронавируса.

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В сюжете сказали, что белорусское МЗ скрывает реальное количество больных. Российские журналисты критиковали белорусские власти за отказ от введения карантина.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Беларуси один из самых высоких темпов роста случаев заражения коронавируса в Европе.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, президент Беларуси Александр Лукашенко называет пандемию "психозом" и заявляет, что от коронавируса в стране не умер ни один человек, а только от хронических болезней.