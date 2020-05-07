"Горячие точки" столицы: кто остановит строительный беспредел? Стрим с Александром Морщавкой в 16:30
7 мая, 2020, 08:30
Смотрите на странице Еспресо в Facebook
Писан ли закон застройщикам? Кто позволяет возводить многоэтажки на заповедных участках Киева и почему до сих пор не удается преодолеть сопротивление застройщиков?
Ответы на эти вопросы будем искать в 16:30. Смотрите стрим с Александром Морщавкой на нашей странице в Facebook .
Гость: эксперт по проблемам незаконных строек Георгий Могильный.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь