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Espreso.tvЭкономика"Горячие точки" столицы: кто остановит строительный беспредел? Стрим с Александром Морщавкой в 16:30

"Горячие точки" столицы: кто остановит строительный беспредел? Стрим с Александром Морщавкой в 16:30

Смотрите на странице Еспресо в Facebook

Писан ли закон застройщикам? Кто позволяет возводить многоэтажки на заповедных участках Киева и почему до сих пор не удается преодолеть сопротивление застройщиков?

Ответы на эти вопросы будем искать в 16:30. Смотрите стрим с Александром Морщавкой на нашей странице в Facebook .

Гость: эксперт по проблемам незаконных строек Георгий Могильный.

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