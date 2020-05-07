"ЕС" будет делать все возможное, чтобы увеличить количество тестов для выявления больных коронавирусом - Синютка

7 мая, 2020, 17:14

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка в комментарии журналистам, передает пресс-служба "ЕС".

"Фонд Петра Порошенко совместно с "Европейской Солидарностью" не только завезли 130 тыс костюмов, новые аппараты ИВЛ, не только отремонтировали несколько десятков аппаратов ИВЛ, не только завезли оборудование для больниц, сегодня на повестке дня уже стоит вопрос поставок флюорографов. И это делает фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен"", - сказал Синютка.

"Знаю, что пятый Президент Порошенко уже объявил, что в связи с отсутствием тестирования, в связи с отсутствием лабораторий для тестирования, он сделает все возможное, чтобы помочь украинцам увеличить количество тестов. Это очередной шаг, который делает и фонд Петра Порошенко, и "Европейская Солидарность" для того, чтобы улучшить ситуацию в борьбе с коронавирусом в Украине ", - отметил депутат.