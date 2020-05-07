"Больше всех тестируются, поэтому больше всего выявляются": МЗ о статистике с высокой заболеваемостью врачей COVID-19

7 мая, 2020, 16:25

Высокая заболеваемость коронавирусом, обнаруженная среди медработников, связанная с наибольшим количеством их тестирования

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге, передает "Укринформ".

"Большое количество больных медиков, их инфицирование, иногда - это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из причин, это то, что медики это та категория населения, которая больше всего тестируется, поэтому и больше всего выявляется. С другой стороны, к огромному сожалению, у нас в стране игнорировались принципы инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема ", - отметила замминистра.

Микитчак заявила также, что в министерстве здравоохранения, проанализировав ситуацию относительно средств, которые выделялись больницам на средства индивидуальной защиты, установили, что на это направлено из бюджетов разных уровней менее 1%.

Она добавила, что медицинские работники иногда не соблюдают нормативные документы, действующие в Украине уже много лет.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Среди всех зараженных 2260 - медики

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