Посольство Украины проведет в Берлине церемонию по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе

7 мая, 2020, 22:26

Посольство Украины в ФРГ планирует проведение 8 мая у мемориала в берлинском парке Тиргартен церемонии памяти погибших во Второй мировой войне

Об этом рассказал в интервью Укринформу посол Андрей Мельник.

"Несмотря на введенные из-за коронавирусной пандемии ограничения отечественная дипмиссия в Берлине и в этом году проведет 8 мая церемонию памяти жертв Второй мировой войны по случаю 75-летия освобождения Европы от коричневой чумы", - сказал дипломат.

Он добавил, что "именно эта юбилейная торжественность станет небольшим прорывом", но раскрывать интригу не стал.

Мельник напомнил, что посольство начало в Берлине совершенно новый формат чествования украинских жертв Второй мировой войны в 2015 году. Уже шестой год подряд на торжественное мероприятие к Монументу советскому солдату в Парке Тиргартен приглашается политическое руководство Германии, члены правительства, депутаты Бундестага, руководители Берлина и земли Бранденбург, а также других земель, представители дипломатического корпуса, общественности, немецкие и отечественные СМИ, общество и, конечно же ветераны.

До этого монопольное право на организацию соответствующих церемоний самовольно присваивала себе Россия.

Посол признается, что 5 лет назад мог только мечтать, что за такой короткий промежуток времени "украинская" церемония 8 мая получит несколько широкое признание и поддержку у берлинского политикума, иностранных дипломатов, а главное - среди всего немецкого общества

"Нам по сути с нуля удалось создать новую традицию чествования жертв нацизма, в основе которой лежит чествование всех без исключения жертв нацизма, прежде всего, 8 млн украинцев, погибших во время гитлеровской войны на уничтожение", - говорит глава диппредставительства.