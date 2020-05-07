Послы G7 обсудили с Разумковым программу сотрудничества Украины с МВФ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Во время встречи с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины.
В то же время на сайте Рады указано, что участники встречи обсудили ход реализации реформ в Украине и спикер Дмитрий Разумков отметил важность продолжения уже начатых изменений.
"С учетом тех проблем, которые и так были, а также последствий пандемии, это будет достаточно серьезным вызовом для Украины. Будет увеличиваться показатель безработицы, как и во многих других странах, поэтому только объединив усилия наших государств, мы сможем выйти из этой ситуации ", - сказал Разумков.
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