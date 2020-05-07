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Espreso.tvОбществоПослы G7 обсудили с Разумковым программу сотрудничества Украины с МВФ

Послы G7 обсудили с Разумковым программу сотрудничества Украины с МВФ

Послы стран G7 - США, Великоритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии - заявили о важности выполнения условий для получения Украиной новой программы Международного валютного фонда

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время встречи с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины.

В то же время на сайте Рады указано, что участники встречи обсудили ход реализации реформ в Украине и спикер Дмитрий Разумков отметил важность продолжения уже начатых изменений.

"С учетом тех проблем, которые и так были, а также последствий пандемии, это будет достаточно серьезным вызовом для Украины. Будет увеличиваться показатель безработицы, как и во многих других странах, поэтому только объединив усилия наших государств, мы сможем выйти из этой ситуации ", - сказал Разумков.

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