Парламент должен принять заявление к годовщине окончания Второй мировой войны, однако большинству "какая разница", - Геращенко

7 мая, 2020, 17:53

Монобольшинство подыгрывает российской информационной гибридной войне, отказываясь принимать заявление парламента к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны

Об этом сказала соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента во время внеочередного заседания, инициированного фракцией для принятия законов в защиту врачей, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Европейская Солидарность" благодарит каждого украинца, который 75 лет назад боролся с двумя тоталитарными страшными режимами. На самом деле, мы гордимся тем, что предыдущий парламент так же чествовал память и героев УПА, которые, так же как и бойцы Красной армии, боролись за Украину ", - сказала депутат.

"Сегодня в этом зале есть две идеологии - те, кому "какая разница" и те, кому болит Украина", - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что сегодня на внеочередном заседании парламент должен принять историческое заявление к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Она отметила, что заявление украинского парламента имеет особое значение, учитывая гибридную информационную агрессию России, которая пытается в том числе переписать исторические события по-своему.

"Москва пытается переписать украинскую историю, называя наши украинские Донецк и Луганск - Сталино и Луганск. Но большинству тех, кто здесь собрались," какая разница ". И этому, к сожалению, подыгрывает монобольшинство", - констатировала Ирина Геращенко.