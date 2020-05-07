От $ 500 млн до $ 3 млрд: Трамп хочет покрасить стену на границе с Мексикой в черный, чтобы обжигала руки мигрантов

7 мая, 2020, 19:42

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы построенная по его инициативе стена на границе с Мексикой была окрашена в черный цвет, стоимость вырастет минимум на $ 500 млн

Об этом сообщает The Washington Post .

Отмечается, что правительство США подсчитало, что ее стоимость возрастет из-за этого как минимум на $ 500 млн.

Трамп планировал покрасить стальные столбы, из которых построена стена, в черный цвет. Осенью прошлого года военные командиры и пограничники хотели отговорить его. Они считают, что покраска стены ненужна, дорогая, а также говорят, что она существенно усложняет техническое обслуживание в долгосрочной перспективе.

Однако Трамп не отказался от этой идеи, так как считает, что черный цвет усилит психологический эффект от стены, а также сделает сталь в летние месяцы слишком горячей, чтобы к ней нельзя было дотронуться.

Отмечается, что четыре чиновника из Администрации президента, осведомленные об ответной встрече, сообщили, что Трамп уже поручил своим помощникам и старшему советнику Джареду Кушнеру, который также является его зятем, выяснить смету расходов на покраску.

"Президент США передумал, и теперь хочет покрасить стену в черный цвет. Мы меняем контракты, чтобы это добавить", - заявил чиновников.

Издание получило копию сметы работ, согласно которой расходы на покраску составляют от $ 500 млн, если стену покрасят двумя слоями акриловой краски, до более $ 3 млрд в случае использования более дорогого "порошкового покрытия". Белый дом пока не выбрал, какой должна быть краска, но известно, что Трамп предпочитает оттенки, известные как "матовый черный" из-за его теплоабсорбационного свойства.

Сообщается, что в 2018 году Трамп в шутку рассказал своим помощникам историю о том, почему ему нравится идея покрасить стену в черный цвет.

По словам президента США, в одном из его гольф-клубов есть закусочная, в которой установлена столешница из черного гранита. Когда несколько его партнеров по гольфу зашли туда, чтобы заказать хот-доги и напитки, столешница оказалась настолько горячей, что мгновенно обожгла им руки, когда они к ней прикоснулись.

Трамп утверждает, что черный цвет лучше подойдет для стены, так как не позволит людям на нее подниматься.

Представитель Белого дома на условиях анонимности также сообщил, что, по мнению президента США, краска также защитит стену от ржавчины.

Отмечается, что в комментарии инженера, который специализируется на материалах для покрытия крыш, Река Дункана, в условиях пустынной среды неокрашенный металл и так поглощает значительное количество солнечной энергии, и черная краска увеличит эту способность не более чем на 10%.

"Это не будет иметь большого значения. Нет никакой технической причины ее (стену - ред.) красить, чтобы сделать ее более горячей", - отметил инженер.

Дункан также считает, что участки в южной Аризоне и других пустынных районах, вероятно, надо будет перекрасить примерно через 10 лет.

Трамп использует пограничную стену как элемент своей предвыборной кампании. Он обещает, что к началу следующего года будет построено 500 миль стены (более 800 км). Для этого в ближайшие месяцы скорость ее строительства придется удвоить.

По данным погранично-таможенной службы США, на данный момент построено 175 миль стены (более 280 км).

Стальные столбы, из которых строят стену, рассчитаны на 30 лет эксплуатации в условиях интенсивного солнечного излучения и экстремальных изменений температуры. Белый дом получил около $ 15 млрд на строительство стены, две трети из которых - из строительных фондов Министерства обороны и программ по борьбе с наркотиками. По прогнозам погранично-таможенной службы, на эти деньги можно построить стену длиной в 731 миль (более 1170 км). Но эти расчеты были произведены без учета стоимости окраски стены.

Чиновники, которые работают над проектом, говорят, что работы по покраске могут замедлить темпы строительства, так как рабочим придется вернуться к уже построенным участков, которые быстро окисляются.

По словам инженеров, покраска уже установленной части стены, подвергшейся воздействию атмосферы, будет стоить дороже, чем покраска столбов перед их установкой. Кроме того, неясно, как бригады маляров будут работать на мексиканской стороне стены, поскольку страны разделяет лишь узкая полоска земли. Есть вероятность, что им придется использовать специальное оборудование, чтобы покрасить стену со стороны Мексики, оставаясь при этом на территории США.

В прошлом году часть стены в Калифорнии была окрашена в черный цвет, но стоимость работ была снижена, благодаря тому, что рабочую силу предоставила армия США. Тогда стоимость покраски составила $ 1 млн за милю (около 1,6 км).

Частные подрядчики оценивают покраску 1 мили стены минимум в $ 1,2 млн - если покрасить ее двумя слоями акриловой краски. При этом следы ремонта стены будут оставаться заметными.

Более дорогие варианты - эпоксидное покрытие военного класса и герметик, который используется для плотин, каналов и других объектов гидравлической инфраструктуры имеют высокую устойчивость к коррозии и подвергаются сварке. В случае их использовании стоимость окраски вырастет до $ 4,5 млн за милю.

Напомним, сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США с Мексикой.

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