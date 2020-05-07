Оккупанты на Донбассе бьют из тяжелой артиллерии, ранены 6 бойцов ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты использовали запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а затем обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.
По защитникам Широкиного враг дважды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовка Вторая обстрелял из автоматических станковых гранатометов.
У населенного пункта Авдеевка российские оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка городского типа Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра. +
По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 82 мм выпустил 18 мин, а также применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Крымского враг обстреливал из минометов 120-го калибра.
Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются.
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