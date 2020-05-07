Объявлены номинанты Международной премии имени Ивана Франко 2020

7 мая, 2020, 12:51

38 ученых из Австрии, Италии, Канады, Германии, Польши, Словакии, Украины и Чехии определили трех номинантов Международной премии имени Ивана Франко 2020 года

Как предусмотрено Положением о Международном экспертном совете, оценка научных работ и аннотаций к ним осуществлялась по трем критериям: наличие инновационных и оригинальных подходов в исследовании; концептуальность, системность и критичность исследования; международный контекст и уровень научного исследования, пишет сайт премии.

По результатам оценки члены Совета экспертов рекомендуют к рассмотрению Международного жюри следующие научные работы:

монографию "Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII века." доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко ИГОРЯ СЕРДЮКА (Украина);

монографию "Виражи Франко духа: Мировоззрение. Идеология. Литература" директора Института Ивана Франко НАН Украины ЕВГЕНИЯ НАХЛИКА (Украина);

монографию "Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine" ("Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине") профессора истории Стетсонского университета МЕЙГИЛ К. ФАУЛЕР (США).

Все три работы-номинанты будут переданы на рассмотрение Международного жюри, 12 членов которого выберут лауреата Международной премии им. Ивана Франко. Заседание жюри будет проходить при поддержке МФ «Возрождение».

V церемония награждения состоится в день рождения Ивана Франко, 27 августа, на его родине - в городе Дрогобыче.

Напомним, в 2020 году на соискание Международной премии им. И. Франко было подано 19 научных работ.

Справка: Международную премию им. Ивана Франко в 2015 году основал его внук - Роланд Франко. Лауреатами предыдущих лет были: в 2016 году - Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-пенсионер Украинской Греко-Католической церкви, кардинал католической церкви. В 2017 году - профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Олег Шаблий. В 2018 году - профессор Украинского католического университета (Львов) и Украинского свободного университета (Мюнхен) Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточно истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми. В 2019 году награду получила докторша филологии Миланского университета Мария Грация Бартолина (Италия).