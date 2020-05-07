Объем помощи от МВФ не изменится, финал переговоров планируют на следующей неделе, - Минфин

7 мая, 2020, 21:29

В связи с кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 Международный Валютный Фонд предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по программе кредитования Stand-By

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.

В ведомстве отметили, что переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.

"Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года", - говорится в сообщении.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.