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Espreso.tvОбществоОбъем помощи от МВФ не изменится, финал переговоров планируют на следующей неделе, - Минфин

Объем помощи от МВФ не изменится, финал переговоров планируют на следующей неделе, - Минфин

В связи с кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 Международный Валютный Фонд предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по программе кредитования Stand-By

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.

В ведомстве отметили, что переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.

"Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года", - говорится в сообщении.

Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

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