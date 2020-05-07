Объем помощи от МВФ не изменится, финал переговоров планируют на следующей неделе, - Минфин
7 мая, 2020, 21:29
В связи с кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 Международный Валютный Фонд предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по программе кредитования Stand-By
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.
В ведомстве отметили, что переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.
"Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года", - говорится в сообщении.
Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.
- Главой миссии Международного валютного фонда в Украине (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь