Не доводите до забастовок в больницах - Порошенко требует от власти обеспечить врачей зарплатами, тестами и страхованием

7 мая, 2020, 17:15

Обвинения со стороны властей в адрес местного самоуправления в невыплате зарплаты медицинским работникам - это перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую"

Об этом заявил журналистам в парламенте пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко , пишет пресс-служба партии "ЕС". Он призвал власти обеспечить врачам зарплату, тестирование и страхование от коронавируса.

"Еще раз подчеркиваю, у нас 20% всех больных это врачи, при этом средняя норма в мире 1-2%. И это случилось потому, что власть не способна была защитить врачей с самого начала пандемии, потому что вывезла маски, средства индивидуальной защиты. И волонтерам, и меценатам пришлось первым завозить защитные костюмы, противовирусные очки, маски и респираторы, бахилы и перчатки, лекарства и медицинское оборудование. Власть вновь продемонстрировала свою полную неуклюжесть ", - напомнил Порошенко.

"Второй законопроект - это тесты. Почему это так важно для меня, для нашей политической силы, для наших партнеров? Потому что по утверждению главыВОЗ борьба с коронавирусом имеет три важных фактора - это тесты, тесты и тесты. И Украина сегодня находится на последнем месте в Европе по количеству тестов на 100 000 населения. Мы не улучшаем ситуацию, у нас все еще делается меньше 5000 тестов в сутки. А уже руководители областных центров по борьбе с коронавирусом сообщают - области не имеют возможности проводить тесты и они откладывают это на 3 , 4,5, 7 дней. Это существенно снижает их эффективность ", - сообщил Порошенко.

По словам Петра Порошенко, надо чтобы каждый врач каждому пациенту имел возможность обязательно делать тесты. Это позволит обеспечить лечение для больных и экономическую активность для здоровых граждан.

"Мы должны делать от 20 до 30 000 тестов в сутки. Мною были проведены переговоры. Мы готовы в наиболее пострадавшие на сегодняшний день регион доставить автоматическую лабораторию. Мы связались с нашими партнерами, они готовы ее предоставить в аренду и закупить первые десятки тысяч тестов. Автоматические, не просто лаборатории дешевые, требующие усилий вирусологов, для того, чтобы делать 1 500-2 000 тестов в сутки в этой автоматической лаборатории. Но нам нужен закон, а власть пытается скрыть информацию ", - отметил Петр Порошенко .

"И третья позиция, которую сегодня мы будем требовать. Немедленно проинформировать общество - кто персонально с государственной власти и правительства виноват в задержке заработной платы врачам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Не дадим переложить с больной головы на здоровую. Не дадим обвинить местное самоуправление.ю потому что вы забрали у них деньги, а сами неуклюжей и делитантской позицией целый месяц оставляете врачей без денег. Не доводите до забастовок в больницах. Это будет катастрофа и преступление. Защитите врачей, заплатите врачам, потому что не будет вас коому лечить. Пусть хоть инстинкт самосохранения сработает, у вас и вы проголосуете сегодня за наши законопроекты ", - подчеркнул пятый президент.