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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Брагарь предложил отменить уроки истории для 5 класса, но впоследствии удалил пост

Нардеп "слуга" Брагарь предложил отменить уроки истории для 5 класса, но впоследствии удалил пост

Отменить уроки истории в пятом классе предложил нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь

Об этом говорится в его депутатском обращении на имя и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, передает Новынарня.

Копию документа нардеп опубликовал на странице в Facebook но потом через некоторое время удалил.

Брагарь объяснил, что ему известно об "общественном резонансе", который возник во время трансляции телеуроков по истории Украины для пятиклассников.

Он оценил учебный курс как неинформативный и поверхностный, а во время преподавания фактов из истории Украины учителя якобы пользуются собственными оценочными суждениями.

"Предлагаю отменить этот курс в 2020-2021 учебном году", - требует Брагарь в депобращении и ссылается при этом, якобы, на жалобы родителей.

Нардеп считает, что преподавание истории в 5 классе перегружает учебную программу учеников.

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