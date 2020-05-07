На Львовщине задержали пограничника, который занимался сбытом наркотиков

7 мая, 2020, 11:14

Во Львовской области силовики разоблачили пограничника патрульной службы Львовского пограничного отряда на сбыте наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Фигуранта правоохранители задержали прямо во время продажи марихуаны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За уголовные сделки с наркотиками задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет", - говорится в сообщении.

21-летнего инспектора заподозрили в распространении наркотических средств среди знакомых. После тщательной проверки информация подтвердилась.

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