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Espreso.tvОбществоНа Львовщине задержали пограничника, который занимался сбытом наркотиков

На Львовщине задержали пограничника, который занимался сбытом наркотиков

Во Львовской области силовики разоблачили пограничника патрульной службы Львовского пограничного отряда на сбыте наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Фигуранта правоохранители задержали прямо во время продажи марихуаны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За уголовные сделки с наркотиками задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет", - говорится в сообщении.

21-летнего инспектора заподозрили в распространении наркотических средств среди знакомых. После тщательной проверки информация подтвердилась.

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