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Espreso.tvОбществоНа Львовщине за сутки зафиксировали увеличение количества зараженных коронавирусом: еще 42 инфицированных

На Львовщине за сутки зафиксировали увеличение количества зараженных коронавирусом: еще 42 инфицированных

Во Львовской области увеличивается динамика по количеству зараженных коронавирусом сутки заразились еще 42 человека

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram -канале.

"+42 подтверждены диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера. Мы не можем делать объективных заключений с 2 дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим", - написал он.

Вчера, 6 мая, Садовый сообщил, что в области было 38 зараженных за сутки и это был антирекорд за весь карантин.

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