На Львовщине за сутки зафиксировали увеличение количества зараженных коронавирусом: еще 42 инфицированных
7 мая, 2020, 09:38
Во Львовской области увеличивается динамика по количеству зараженных коронавирусом сутки заразились еще 42 человека
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram -канале.
"+42 подтверждены диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше, чем было вчера. Мы не можем делать объективных заключений с 2 дней, но динамика увеличивается и мы за этим внимательно следим", - написал он.
Вчера, 6 мая, Садовый сообщил, что в области было 38 зараженных за сутки и это был антирекорд за весь карантин.
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